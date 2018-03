Basketball-Bundesliga: s.Oliver Würzburg meldet Neuzugang

Kameron Taylor verstärkt s.Oliver Würzburg

s.Oliver Würzburg hat auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Robin Benzing und Kapitän Kresimir Loncar reagiert und Kameron Taylor für den Rest der Saison verpflichtet. Der 23-jährige US-Amerikaner kommt von den Dragons Rhöndorf an den Main. Er ist mit 23,4 Punkten und 7,8 Rebounds pro Partie einer der besten Spieler in der ProB und hat das Würzburger Trainerteam bei einem Tryout überzeugt.

Die Nachverpflichtung kurz vor dem Ende der Wechselfrist am 31. März wurde nötig, weil Kresimir Loncar an seinem verletzten Handgelenk operiert werden muss und auch Robin Benzing mit einer Knöchelverletzung wochenlang nicht zur Verfügung stehen wird.

„Natürlich waren wir nach den Verletzungen von Kreso und Robin intensiv auf der Suche nach einer Verstärkung für die großen Positionen. Der Markt gibt aber aktuell keinen Spieler der benötigten Qualität her, der uns weiterhelfen könnte. Außerdem haben wir mit Leon Kratzer, Owen Klassen und Dejan Kovacevic ja auch noch drei Big Men im Kader“, erläutert Headcoach Dirk Bauermann: „Deshalb haben wir uns für die Verpflichtung von Kameron Taylor entschieden. Er hat uns schon vor einigen Wochen im Probetraining beeindruckt, er kennt Deutschland und hat viel Potenzial. Kameron ist ein großer und athletischer Guard, der variabel auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Wir gehen davon aus, dass er uns weiterhelfen wird.“

Miles Jackson-Cartwright, der die letzten vier Würzburger Partien in der easyCredit BBL mit einer Aushilfslizenz für maximal fünf Spiele bestritten hat, wird in den kommenden Wochen beim Farmteam TG s.Oliver Würzburg gebraucht, das in der Playdown-Runde der ProB Süd noch um den Klassenerhalt kämpft. Aus diesem Grund war seine feste Verpflichtung für den Bundesliga-Kader vor Ablauf der Frist nicht möglich.



Allrounder und effektivster Spieler der ProB

Für Kameron Taylor dagegen ist die ProB-Saison bereits beendet. Es war seine zweite Spielzeit in Deutschland: Nach vier Jahren an der Seton Hill University startete der 23-Jährige (geboren am 5. Oktober 1994) seine Profi-Karriere in der Saison 2016/2017 bei Team Ehingen Urspring in der ProA. In 29 Spielen stand er durchschnittlich 24 Minuten auf dem Zweitliga-Parkett und erzielte dabei 10,8 Punkte, 3,9 Rebounds, 2,3 Assists und 1,3 Steals.

Nach seinem Wechsel zu den Rhöndorf Dragons trainierte Kameron Taylor regelmäßig mit dem Bundesliga-Kader des Rhöndorfer Kooperationspartners Telekom Baskets Bonn. In der ProB Süd überzeugte der 1,98 Meter große Guard als Allrounder mit 23,4 Punkten, 7,8 Rebounds, 5,6 Assists und 2,6 Ballgewinnen in knapp 33 Minuten pro Spiel. In den beiden Partien gegen die TG s.Oliver Würzburg war der effektivste Spieler der gesamten ProB (Effektivität 28,3) mit 24 und 22 Punkten jeweils Top-Scorer. Bei den zwei Niederlagen der Rheinländer im ProB-Viertelfinale gegen Wolfenbüttel legte er im Schnitt 26,5 Zähler auf.

Taylor ist am Donnerstag in Würzburg eingetroffen und soll bereits im Auswärtsspiel am Ostersonntag um 15:00 Uhr bei ALBA BERLIN zum Einsatz kommen.

Quelle: s.Oliver Würzburg