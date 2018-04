Basketball-Bundesliga // 27. Spieltag:

Alba Berlin – s.Oliver Würzburg 80:76 (39:47)

s.Oliver Würzburg verliert in Berlin 76:80. Trotz der Ausfälle von Benzing und Loncar schlägt sich Würzburg in Berlin gut – schrammt knapp an der Überraschung vorbei. Berlin rettet sich mit einem herausragenden 4. Viertel.

Viertelergebnisse: 20:18 // 19:29 // 14:17 // 27:12

Nächstes Spiel: s.Oliver Würzburg – Basketball Löwen Braunschweig // 07.04.2018 // 20.30 Uhr