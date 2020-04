Basketball-Bundesliga will in Turnierform Saison zu Ende spielen – Würzburg nicht dabei

Saisonfortsetzung in Turnierform: Zehn Klubs an einem Standort, sofern gesundheitspolitisch möglich Saisonfortsetzung mit Playoffs in Turnierform geplant / 10 Klubs spielen die easyCredit BBL-Saison 2019/2020 an einem Standort zu Ende, sofern gesundheitspolitisch möglich / Vereine der easyCredit BBL entscheiden sich einstimmig / Kein sportlicher Absteiger

Aufgrund der Auswirkungen der COVID19-Pandemie und der damit verbundenen derzeitigen Saisonunterbrechung haben sich die Klubs der easyCredit BBL in ihrer heutigen Videokonferenz einstimmig darauf verständigt, die Saison 2019/2020 nach Möglichkeit ordentlich zu beenden. Die Hauptrunde wird nicht mehr zu Ende gespielt, und es würden mit Fortsetzung des Spielbetriebs direkt die modifizierten Playoffs beginnen. Diese würden in einer Turnierform gespielt werden. An diesem nehmen nur diejenigen 10 Klubs teil, die aufgrund ihrer spezifischen Situation den Spielbetrieb fortsetzen wollen. Dies sind: FC Bayern München Basketball, MHP RIESEN Ludwigsburg, HAKRO Merlins Crailsheim, ALBA BERLIN, EWE Baskets Oldenburg, RASTA Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm ulm und die FRAPORT SKYLINERS.

Diese Teams, die den Spielbetrieb fortsetzen, würden zu einem Turnier an einem noch zu bestimmenden Ort zusammenkommen. Dieser Austragungsort wird am kommenden Montag 04.05.2020 feststehen. In zwei Gruppen bestehend aus je 5 Teams, spielt jede Mannschaft in einer Gruppenphase zunächst jeder gegen jeden. Anschließend wird das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale über Kreuz in einem angepassten Play-Off-Modus ausgetragen. Diese Turnierform wird sich auf ca. 3 Wochen verteilen. Vorab werden entsprechend Vorbereitungs- und Trainingszeiten einkalkuliert.

Die 7 Klubs, die für sich entschieden haben, nicht an dem Playoff-Turnier teilzunehmen, werden in der Abschlusstabelle der easyCredit BBL für die Saison 2019/2020 hinter den genannten Teams geführt, die das Turnier bestritten haben.

Weiterhin wurde beschlossen, dass es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger geben wird.

Die easyCredit BBL wird für diese Saisonfortsetzung alle notwendigen Mittel ergreifen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglich zu schützen. Hierfür ist mit externer Unterstützung ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept in Erarbeitung, das den zuständigen Behörden kurzfristig zur Verfügung und Genehmigung vorgelegt wird.

Dieses Saisonfortsetzungskonzept steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen für den notwendigen Trainings- und Spielbetrieb. Von diesem wird auch abhängen, zu welchem Zeitpunkt die Saison in modifizierter Form fortgesetzt wird. Ziel der easyCredit BBL ist es nach wie vor, die Saison spätestens zum 30.06.2020 abzuschließen. Rückgerechnet wird es daher notwendig sein, dass spätestens am 18.05.2020 die behördlichen Genehmigungen für den geplanten Trainings- und Spielbetrieb sowie das diesbezügliche Sicherheitskonzept vorliegen.

Weitere Informationen hinsichtlich des Turniers und des Spielplans werden zur gegebenen Zeit veröffentlicht.