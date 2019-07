Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg startet am 14.08. in die Saisonvorbereitung

Start in die Saisonvorbereitung am 14. August – Testspiel gegen Darussafaka Istanbul am 12. September um 18 Uhr in der s.Oliver Arena



Die Saisonvorbereitung von s.Oliver Würzburg startet in diesem Jahr etwas später als zuletzt: Am 14. August wird Headcoach Denis Wucherer die Mannschaft zur ersten Trainingseinheit auf dem Parkett des Trainingszentrums begrüßen. Nach zwei nicht öffentlichen Testspielen gegen die MLP Academics Heidelberg (ProA) und den belgischen Erstligisten Limburg United wird die Mannschaft am Wochenende 31. August/1. September ihren ersten öffentlichen Auftritt der Saisonvorbereitung wie in den vergangenen Jahren beim Turnier um den „Gezeitenhaus Cup“ in Rhöndorf haben.

Im Halbfinale geht es dabei am Samstag um 19 Uhr gegen den ProA-Ligisten Gladiators Trier, das andere Halbfinale bestreiten die Telekom Baskets Bonn und die Dragons Rhöndorf. Am 2. September reist die Mannschaft – ebenfalls wie im vergangenen Jahr – zu einem einwöchigen Höhentrainingslager mit mehreren Testspielen nach Bormio in den italienischen Alpen.

Drei Tage nach der Rückkehr steht dann der Höhepunkt der Saisonvorbereitung und der erste Auftritt in der heimischen s.Oliver Arena auf dem Programm: Am 12. September um 18:00 Uhr ist der letztjährige EuroLeague-Teilnehmer Darussafaka Istanbul in der s.Oliver Arena zu Gast. Ticketinformationen für das Testspiel gegen den EuroCup-Champion von 2018 folgen in Kürze.

Als Generalprobe für die neue easyCredit BBL-Saison, die für s.Oliver Würzburg am 24. September mit einem Auswärtsspiel beginnen wird, findet am 18. September ein weiteres nicht öffentliches Testspiel gegen die FRAPORT SKYLINERS statt. Vier Tage nach dem Saisonstart wartet im Achtelfinale des BBL Pokals eine schwere Aufgabe auf die Wucherer-Schützlinge: Am Samstag, den 28. September ist s.Oliver Würzburg zum zweiten Mal nach dem Pokal-Viertelfinale 2016 bei Vizemeister ALBA BERLIN zu Gast. Den Spielplan für die Saison 2019/2020 will die Liga im August bekannt geben.