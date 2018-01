Bayerischer Fußball-Verband wählt in Rimpar die künftige Kreis-Spitze

Am kommenden Montag (8. Januar) findet vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) der erste von insgesamt vier Kreistagen des Bezirks Unterfranken statt. In der Mehrzweckhalle Rimpar (Neue Siedlung 1, 97222 Rimpar) werden ab 18.30 Uhr die künftige BFV-Kreis-Spitze gewählt und aktuelle Amateurfußballthemen besprochen. Bayernweit werden bis zum 12. März 2018 bei den insgesamt 22 Kreis- und sieben Bezirkstagen die BFV-Funktionäre auf Kreis- und Bezirksebene gewählt. Der BFV-Verbandstag mit den Wahlen der Verbandsspitze und allen wichtigen Weichenstellungen für den Amateurfußball in Bayern findet am 4./5. Mai 2018 in Bad Gögging statt.

Die Termine in Unterfranken:

Mo., 8. Januar 2018, 18.30 Uhr – Kreistag Würzburg, Mehrzweckhalle Rimpar, Neue Siedlung 1, 97222 Rimpar

Di., 9. Januar 2018, 18.30 Uhr – Kreistag Aschaffenburg, Hans-Herrmann-Halle Niedernberg, Diemarusstraße 1, 63843 Niedernberg

Fr., 12. Januar 2018, 18.30 Uhr – Kreistag Schweinfurt, Sporthalle SV Oberwern, Sternstraße 72, 97646 Oberwern

Sa., 13. Januar 2018, 10.30 Uhr – Kreistag Rhön, Oskar-Herbig-Halle Mellrichstadt, Bahnhofstraße 17, 97638 Mellrichstadt