Bayerischer Kinoprogrammpreis 2017 – KuK Filmtheater ausgezeichnet

Das KuK Filmtheater in Schweinfurt hat den Bayerischen Kinoprogrammpreis 2017 erhalten. Kinoinhaberin Diana Schmeltzer nahm die Auszeichnung von Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in Bayreuth entgegen. Bei der Bewertung des Jahresfilmprogramms spielt der Anteil an deutschen Filmen, Kinderfilmen sowie besonders wertvollen Filmen eine entscheidende Rolle. Neben dem KuK Filmtheater wurden insgesamt 60 bayerische Kinos für ihr herausragendes und engagiertes Filmprogramm aus dem Jahr 2016 ausgezeichnet.