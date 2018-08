„Bayern so stark wie nie!“ – CSU-Frankenliga wirbt für Landtagswahlen

Am Sonntag, den 14. Oktober ist es wieder soweit: die Landtagswahl in Bayern steht an. Bei den vergangenen Wahlen hieß es meist: David gegen Goliath, also die CSU gegen den Rest der Welt. Das könnte sich diesmal ändern, zumindest weisen erste Umfragen daraufhin. Schuld daran hat wohl vor allem der interne Streit zwischen CDU und CSU zum Masterplan von Horst Seehofer und der Asylpolitik im Allgemeinen. Mittlerweile haben sich CDU und CSU wieder zusammengerauft, doch reicht das auch für die kommende Landtagswahl? Die fränkische Vertretung der CSU jedenfalls, allen voran Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Landtagspräsidentin Barbara Stamm, blicken der Wahl optimistisch entgegen. Franziska Lindner und Dominik Helmich berichten.