Bayernliga: WFV muss sich mit Punkt begnügen

In der Fußball-Bayernliga kann der Würzburger FV sein Auftaktmachtch beim SV …

Fußball-Bayernliga: Würzburger FV gewinnt trotz Rückstand in Seligenporten In der Fußball-Bayernliga kann der Würzburger FV sein Auftaktmachtch beim SV …

Fußball-Bayernliga: Würzburger FV gewinnt trotz Rückstand in Seligenporten In der Fußball-Bayernliga kann der Würzburger FV sein Auftaktmachtch beim SV …