Bayernweit – Woche der Ausbildung

Vom 15. bis zum 21. März findet bayernweit die Woche der Ausbildung statt. Jede Menge Betriebe und Berufe bieten dabei sogenannte Schnupper-Events an. Unter dem Motto „Komm ins Handwerk!“ nimmt auch die Handwerkskammer für Unterfranken teil. Diese bietet zahlreiche digitale Beratungs-und Informationsveranstaltungen an, die über Ausbildungsberufe im Handwerk aufklären sollen. Das Angebot richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern auch an die Eltern. Im Handwerk gibt es rund 130 verschiedene Ausbildungsberufe. Mehr Infos gibt es unter www.ausbildungswochen.bayern