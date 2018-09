BBL-Auftakt: s.Oliver Würzburg erneut gegen Brose Bamberg

Auf den Tag genau ein Jahr wird es am Samstag her sein, dass die Unterfranken in der ausverkauften Turnhölle beim Saisonstart 2017/2018 mit 76:73 ihren ersten Sieg gegen den Nachbarn aus Bamberg feiern konnten. Bei beiden Kontrahenten hat sich seither einiges getan: Mit Denis Wucherer auf Würzburger und dem Letten Ainars Bagatskis auf Bamberger Seite stehen zum Beispiel zwei neue Headcoaches an der Seitenlinie.

Nach der aus Sicht der Oberfranken wenig erfolgreichen letzten Spielzeit wurde auch beim spielenden Personal einiges verändert – zu den insgesamt sieben Neuzugängen gehören auch zwei, die in der vergangenen Saison noch das Trikot von s.Oliver Würzburg getragen haben: Leon Kratzer kehrte nach einem Jahr auf Leihbasis zurück zu seinem eigentlichen Arbeitgeber, und auch Maurice Stuckey wechselte nach seiner fünften Spielzeit in Würzburg von Unter- nach Oberfranken Der 28-Jährige wird nach 165 BBL-Spielen für s.Oliver Würzburg am Samstagabend zum ersten Mal in seiner Karriere als Gast auf dem Parkett der Turnhölle stehen.

Zu den Neuverpflichtungen kommen gleich drei Spieler mit deutschem Pass, die zuletzt wegen Verletzungen lange Zeit nicht zur Verfügung standen: Bryce Taylor, Elias Harris und Patrick Heckmann kamen in der letzten Saison zusammen nur auf 33 Einsätze in der easyCredit BBL. „Bamberg wird auch in diesem Jahr auf jeden Fall wieder um die Meisterschaft mitspielen können“, sagt s.Oliver Würzburg Headcoach Denis Wucherer: „Sie sind und bleiben eine große Nummer in Deutschland. Sie haben sehr viel Qualität im Kader und nicht mehr die hohe Belastung durch die EuroLeague.“

Denis Wucherer: „Die Mannschaft funktioniert“

Mit der eigenen Saisonvorbereitung, in der unter anderem der EuroLeague-Teilnehmer Anadolu Efes Istanbul, der italienische Erstligist Germani Brescia und vier Bundesliga-Kontrahenten besiegt werden konnten, ist der 45-Jährige sehr zufrieden: „Wir sind bereit für die Strapazen einer langen Saison. Wichtig war vor allem, dass wir gesund geblieben sind. Wir sind guter Dinge, die Mannschaft funktioniert. Das erste Spiel ist aber nie einfach. Es kann sehr gut laufen, es kann aber auch holprig werden.“

Wucherer hat mit den GIESSEN 46ers insgesamt viermal gegen die Oberfranken gespielt und dabei auch einen Heimsieg geholt – das Frankenderby wird für ihn eine neue Erfahrung: „Wir wissen, dass das für unsere Fans ein spezielles Spiel ist. Durch die besondere Atmosphäre, die sicher in unserer kleinen kuscheligen Halle herrschen wird, werden das auch unsere neuen Jungs schnell verstehen. Wir werden entsprechend motiviert sein und hoffen, dass wir am Ende mit der Unterstützung unserer Fans eine Chance haben werden, das Spiel zu gewinnen.“

Am Freitag waren im Online-Ticketshop von s.Oliver Würzburg noch einige Restkarten für das Frankenderby verfügbar – ob es am Samstag noch Tickets an der Abendkasse geben wird, ist fraglich. Das Spiel wird wie immer live und in voller Länge bei telekomsport.de übertragen, Kommentator wird Telekom-Chefreporter Michael Körner sein.