BBL: s.Oliver Würzburg muss bei ratiopharm Ulm antreten

s.Oliver Würzburg tritt am Samstag um 18:00 Uhr bei ratiopharm ulm an



Die Gastgeber haben nach einem schwachen Saisonstart ihre letzten sechs Liga-Spiele in Folge gewonnen, s.Oliver Würzburg nach einer starken 5:0-Serie zu Beginn Niederlagen in den letzten vier Auswärtspartien einstecken müssen. Beide Trends interessieren Headcoach Dirk Bauermann vor dem Spiel bei ratiopharm ulm freilich nur bedingt: „Wir wollen uns auf die Qualität der eigenen Leistung konzentrieren und schauen nicht so sehr darauf, was Ulm in den letzten Spielen gemacht hat.“ Sprungball in der ausverkauften ratiopharm arena ist am Samstag um 18:00 Uhr. Ab 17:45 Uhr wird die Partie wie immer live und in HD für Abonnenten (für Telekom-Kunden kostenlos) auf telekomsport.de übertragen.

„Wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren, guten Basketball spielen und eine stabile Leistung abliefern“, so Bauermann weiter: „Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder geschafft, starke Gegner wie Bayreuth und Berlin schlecht aussehen zu lassen, standen aber am Ende mit leeren Händen da. Das muss sich ändern.“ Wie das gehen kann, zeigte Herbalife Gran Canaria im EuroCup-Heimspiel gegen die Ulmer am Mittwoch: „Die defensive Intensität von Gran Canaria war in den letzten vier Minuten höher“, analysierte Ulms Headcoach Thorsten Leibenath nach dem 97:84-Erfolg der Spanier, der den Ulmern nur noch eine rechnerische Chance auf die nächste Runde lässt.

Für s.Oliver Würzburg ist die Begegnung des 13. Spieltags die dritte von vier Partien in Folge gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze: Die Schwaben sind am Sonntag durch einen 84:70-Erfolg in Gießen in der Tabelle an den Unterfranken vorbei gezogen. Es war ihr sechster Liga-Sieg in Serie nach einem Start mit fünf Niederlagen aus den ersten sechs Partien. Die Gesamtbilanz spricht mit nur zwei Würzburger Siegen aus bisher dreizehn Duellen mit den Ulmern auch nicht für s.Oliver Würzburg – nur Serienmeister Bamberg hat häufiger gegen die Unterfranken gewonnen. In der ratiopharm arena stehen einem Sieg der Gäste sechs Niederlagen gegenüber – zwei davon im Playoff-Halbfinale 2012 gegen den späteren deutschen Vizemeister.

X-MAS Fantalk mit Glühwein und Pizza am 22. Dezember ab 19 Uhr

Damals wie heute bei ratiopharm ulm auf der Spielmacher-Position zu finden: Per Günther, der in Ulm von 2009 bis 2011 auch Teamkollege von Robin Benzing war. „Wir müssen sehen, dass Robin seine 18 Punkte so wenig effektiv wie möglich macht, also dass er dafür zwanzig Würfe braucht“, sagt Günther vor dem Gastspiel des Liga-Topscorers an seiner alten Wirkungsstätte: DBB-Kapitän Benzing liegt mit 19,6 Punkten pro Spiel vor Philip Scrubb (Frankfurt/18,8) und Scott Eatherton (Braunschweig/18) auf Platz eins der Scorerliste der easyCredit BBL. Das haben in der Geschichte der Liga vor ihm zwei weitere Nationalspieler in Würzburger Diensten geschafft: Dirk Nowitzki (erste Saisonhälfte 1998/1999 mit 22,5 Punkten pro Spiel) und Robert Garrett (Saison 1999/2000 mit 23 Punkten pro Partie).

Auf Ulmer Seite ist Günther mit 9,7 Punkten und 4,2 Korbvorlagen im Schnitt deutscher Topscorer im Kader. Die meisten Zähler in dem von vielen starken Flügelspielern dominierten ratiopharm-Aufgebot erzielen die drei US-Amerikaner Trey Lewis (12,8 Punkte), Luke Harangody (12,7 Punkte/7,1 Rebounds) und Jerelle Benimon (11,5 Punkte(6,5 Rebounds) sowie der Neuseeländer Isaac Fotu (11,5 Punkte).

Eine Woche nach dem Auftritt in Ulm empfängt s.Oliver Würzburg den Tabellenfünften MHP RIESEN Ludwigsburg zum Weihnachts-Heimspiel in der s.Oliver Arena. Für diese Partie sind nur noch rund 100 Innenraum- und Stehplatztickets verfügbar. Am Vorabend lädt s.Oliver Würzburg zum X-MAS Fantalk ein: Am 22. Dezember ab 19:00 Uhr gibt es vor der s.Oliver Arena in weihnachtlicher Atmosphäre Glühwein und Steinofenpizza. Etwa eine Stunde kommen die Spieler zur Autogrammstunde und Headcoach Dirk Bauermann und die Geschäftsführung stehen beim Fantalk Rede und Antwort.