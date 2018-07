BBL: s.Oliver Würzburg startet erneut mit dem Frankenderby gegen Brose Bamberg

So sieht der vorläufige Spielplan für die Saison 2018/2019 aus

Double-Gewinner FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel in Ulm in die 53. Spielzeit / Modifizierter Pokal-Wettbewerb: Achtelfinale findet am 6./7. Oktober statt / ALLSTAR Day erstmals im März

Mit einem Auswärtsspiel bei ratiopharm ulm startet Double-Gewinner FC Bayern München in die 53. Spielzeit in der easyCredit BBL. s.Oliver Würzburg startet wie schon in der vorigen Saison mit dem Frankenderby gegen Brose Bamberg.

Terminiert ist der 1. Spieltag für den Zeitraum 28. bis 30. September 2018. Die Hinrunde endet am 18./19. Januar 2019, die Rückrunde am 12. Mai – eine Woche später beginnen die Playoffs. Ein mögliches fünftes Finalspiel ist für den 27. Juni terminiert.

Bereits am 6./7. Oktober steht das Achtelfinale des erweiterten Pokal-Wettbewerbs auf dem Programm. Die weiteren Runden finden im Dezember (Viertelfinale), Januar (Halbfinale) und Februar (Finale) statt. Erstmals im März kommt der ALLSTAR Day zur Austragung.

Aufgrund der Nationalmannschafts-Fenster wird die Liga erneut zwei Spielpausen einlegen. Diese finden vom 26. November bis 4. Dezember sowie vom 18. bis 26. Februar statt.

Fakten zur Saison 2018/2019

Saisonstart: 28.09. – 30.09.2018

Ende der Hinrunde: 18./19.01.2019

Ende Hauptrunde: 12.05.2019

Beginn Playoffs: 18./19.05.2019

Ende Playoffs: 27.06.2019

ALLSTAR Day: 23.03.2019

Die Pokal-Runden:

Achtelfinale: 06./07.10 2018

Viertelfinale: 22./23.12.2018

Halbfinale: 20.01.2019

Finale: 17.02.2019

Der 1. Spieltag (28. – 30. September) im Überblick:

ALBA BERLIN – Science City Jena

GIESSEN 46ers – Mitteldeutscher BC

Eisbären Bremerhaven – Crailsheim Merlins

RASTA Vechta – medi bayreuth

BG Göttingen – Telekom Baskets Bonn

s.Oliver Würzburg – Brose Bamberg

ratiopharm ulm – FC Bayern München

Basketball Löwen Braunschweig – EWE Baskets Oldenburg

MHP RIESEN Ludwigsburg – FRAPORT SKYLINERS

(Quelle: PM BBL)