Spielplan veröffentlicht – s.Oliver Würzburg startet in Weißenfels

Die Saison 2020/2021 startet für s.Oliver Würzburg am Wochenende 17./18. Oktober in Weißenfels: Im „Wolfsbau“ des SYNTAINICS MBC findet der erste Spieltag der beiden Süd-Qualifikationsgruppen zum MagentaSport BBL Pokal statt. Der Gegner und der genaue Spieltermin stehen noch nicht fest – die insgesamt vier Qualifikationsgruppen werden in den kommenden Wochen ausgelost. Die beiden Süd-Gruppen spielen in Weißenfels und in der ratiopharm Arena in Ulm – weil die Ulmer Halle aber am ersten Spieltag nicht zur Verfügung steht, werden die vier Partien im Süden am 17. und 18. Oktober komplett in Sachsen-Anhalt ausgetragen.

Die beiden weiteren Spieltage finden am Wochenende 24. und 25. Oktober statt. Neben den beiden Gastgebern und s.Oliver Würzburg spielen im Süden der FC Bayern München, Brose Bamberg, medi Bayreuth, die MHP RIESEN Ludwigsburg und die HAKRO MERLINS Crailsheim um den Gruppensieg und damit den Einzug in das TOP FOUR des MagentaSport BBL Pokals am Wochenende 1./2. November 2020. Die easyCredit BBL-Hauptrunde startet eine Woche später am 6./7./8. November, der Spielplan steht noch nicht fest.

Die Meldung der Liga im Wortlaut :

Für den auf Grund der Corona-Pandemie bereits im Oktober stattfindenden und ausgeweiteten MagentaSport BBL Pokal stehen die vier Standorte für die regionalen Qualifikationsturniere fest. Für die Ausrichtung dieser Qualifikationsturniere konnten sich die Klubs bewerben.

Die Turniere im Norden werden von den Telekom Baskets Bonn und RASTA Vechta ausgerichtet. Die Ausrichtung im Süden obliegt ratiopharm ulm und dem SYNTAINICS MBC.

Für RASTA Vechta und den SYNTAINICS MBC ist die Ausrichtung eines Turniers im Pokalwettbewerb eine Premiere. Mit ratiopharm ulm und den Telekom Baskets Bonn stehen der easyCredit BBL Klubs mit langjähriger Erfahrung in der Durchführung von Pokalwettbewerbsspielen zur Verfügung. Da die ratiopharm arena für den 1. Spieltag, 17./18.10. den Ulmern nicht zur Verfügung steht, hat sich der SYNTAINICS MBC freundlicherweise dazu bereit erklärt, diese beiden zusätzlichen Spiele ebenfalls auszurichten. Die beiden weiteren Spieltage am Folgewochenende werden dann in der ratiopharm arena absolviert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir vier attraktive Standorte für unseren Pokalwettbewerb präsentieren können und bedanken uns bei den Klubs für Ihre Einsatzbereitschaft, damit wir unseren Fans ab Mitte Oktober wieder spektakulären Live-Basketball bieten können. Ich bin mir sicher, dass alle Klubs an den Austragungsstandorten hervorragende Arbeit leisten werden, angefangen bei den Hygiene- und Sicherheitskonzepten bis hin zur Organisation des Spielbetriebs. Besonderer Dank gilt RASTA Vechta und dem SYNTAINICS MBC, die erstmalig und dann in diesen Corona-Zeiten ein Pokal-Turnier ausrichten – ein klares Signal dieser ambitionierten Standorte.“, so Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer easyCredit BBL.

Die Auslosung zu den einzelnen Qualifikationsturnieren findet in den kommenden Wochen statt.

Die teilnehmenden Teams :

Nord: