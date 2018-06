Dettelbach, Lkr. Kitzingen – Am Dienstagnachmittag kam es zwischen Dettelbach und Schwarzach zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige war im Zuge des begleiteten Fahrens von Dettelbach in Richtung Schwarzach unterwegs. Als sie links abbiegen wollte übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Die Beteiligten wurden leicht verletzt und mussten in einer Klinik behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 100.000 Euro.