Volkach, Lkr. Kitzingen – Ein 60-jähriger wollte am Ortsausgang von Fahr in Richtung Stammheim an einer Einmündung wenden, eine nachfolgende 68-jährige Frau erkannte die Situation zu spät und wollte mit ihrem Mercedes überholen. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.