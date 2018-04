Bekenntnis zum Standort – Fresenius baut neues Technologiezentrum in Schweinfurt

Die Firma Fresenius Medical Care bietet Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen an. Dabei sind vor allem die Dialysegeräte der Firma weltweit gefragt. Diese werden seit 1979 von Fresenius in Schweinfurt hergestellt. Mittlerweile ist es der größte Entwicklungs- und Produktionsstandort des Unternehmens. Und genau hier investiert das Unternehmen jetzt in die Zukunft.