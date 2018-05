Belebung der Schweinfurter Innenstadt – Neueröffnung Wolf Möbel

Alltagsgegenstände, Kleider oder sogar Essen. All diese Dinge werden immer häufiger im Internet gesucht und bestellt. Für die Einkaufsläden ist der Onlinemarkt der größte Konkurrent. Was folgt sind Leerstände in der Innenstadt. Auch in Schweinfurt ist das seit mehreren Jahren deutlich spürbar. Eine Immobilie wird nun wiederbelebt. Die Firma Wolf Möbel hat in der Spitalstrasse ein neues Geschäft eröffnet.