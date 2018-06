Benehmen macht Schule – Knigge Kurs an der Friedrich-Rückert Schule in Stadtlauringen

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das zählt nicht nur für das Bewerbungsgespräch. Schon beim ersten Date sollte unser Auftreten akkurat sein: Pünktlichkeit, ein fester Händedruck und Augenkontakt gehören – unter anderem – einfach dazu. Diese Banalitäten des Alltags standen in der Friedrich-Rückert Schule in Stadtlauringen im Mittelpunkt. Dort wurden Schüler und Schülerinnen der siebten bis neunten Jahrgangsstufe in einem kleinen Knigge Kurs auf den Ernst des Lebens vorbereitet.