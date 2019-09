Die Handball-Damen des HSV Bergtheim empfangen am Samstag um 18:30 Uhr den TSV Ismaning zum Bayernliga-Duell. Nach dem souveränen Auftaktsieg und der unnötigen Niederlage in der letzten Woche kommt nun mit Ismaning ein Team, gegen die man schon viele Schlachten geschlagen hat. In den letzten 8 Jahren gab es neben einem Unentschieden 7 Siege aber in jeder Saison werden die Karten neu gemischt. Das Ergebnis am Samstag wird zeigen, wo der Weg hingeht.