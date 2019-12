Besondere Finisher-Medaille zum Jubiläum des Würzburger iWelt-Marathon

Ende der ersten Meldephase für den iWelt-Marathon

Wer am 10. Mai 2020 beim 20. iWelt-Marathon Würzburg zum günstigsten Tarif an den Start gehen will, sollte sich jetzt schnell anmelden. Zum Jahreswechsel endet nämlich die erste Meldephase, im neuen Jahr steigen die Teilnahmegebühren. Darauf hat Organisationsleiter Günter Herrmann im Rahmen einer Pressekonferenz hingewiesen.

Zugleich nutzte Herrmann die Gelegenheit, sich bei den Sponsoren und Partnern der Laufveranstaltung zu bedanken. Ohne deren Unterstützung wären die Kosten für die Sportlerinnen und Sportler deutlich höher. Denn auch wenn das ehrenamtlich tätige Organisationsteam keine Gewinne erwirtschaften wolle, so müssten natürlich doch die Kosten der Veranstaltung gedeckt werden. Und die seien bei einem Citymarathon beträchtlich.

Neben den bewährten Partnern wie Titelsponsor iWelt, der WVV oder der Firma TakeNet begrüßte Herrmann auch einen neuen Sponsor an Bord: Die Würzburger Familienbäckerei Schiffer unterstützt den kostenlosen Frühstückslauf am Samstagvormittag. Dieser trägt ab dem kommenden Jahr den Namen „Schiffer Rosinenbrötchenlauf“. Für die Kinderläufe am Samstagnachmittag konnte ein langjähriger Partner zusätzlich begeistert werden: Die Firma Frankenbrunnen präsentiert ab 2020 zusätzlich zu ihrem bisherigen Engagement die „FRANKEN BRUNNEN Kinderläufe“.

Ebenso wichtig wie die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren ist für die Marathonveranstalter das ehrenamtliche Engagement freiwilliger Helfer, unter anderem als Streckenposten. Hier läuft die Suche bereits, Interessenten können sich jetzt schon beim Stadtmarathon Würzburg e.V. melden.

Im Mittelpunkt des Interesses werden am 10. Mai natürlich die Läuferinnen und Läufer stehen. Ihnen verspricht Herrmann wieder eine stimmungsvolle Veranstaltung von Läufern für Läufer, bei der es anlässlich des 20. Jubiläums des iWelt-Marathons das eine oder andere besondere Bonbon geben soll. Unter anderem wird die Finisher-Medaille im Jahr 2020 ganz besonders gestaltet und mit einem Swarovski-Kristall geschmückt sein.