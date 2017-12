Best Christmas City – Gerolzhofen will als Weihnachtsstadt punkten

In der Weihnachtszeit schlüpft so gut wie jede Stadt in ein anderes Gewand. Ob Lichterglanz, Weihnachtsschmuck, oder schlicht Tannenbäume. Jede Stadt versucht auf ihre Art und Weise die Besucher mit besonderen Dekorationen oder Aktionen zur Weihnachtszeit zu begeistern. Auf der Messe Frankfurt wird deshalb im Januar die Best Christmas City gekürt. Mit dabei ist nun auch eine Stadt aus der Region Main-Rhön.