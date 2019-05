Best of Gold 2019 – Die Besten der besten Weine

Am Montag, den 06.05.2019 versammelten sich zum 16. Mal Weinexperten auf der Steinburg, um in 10 Kategorien die jeweils besten Weine Frankens zu ermitteln. Die 10 Siegerweine werden mit dem begeehrten Qualitätssiegel „Best of Gold“ ausgezeichnet. Der begehrte Preis ging in diesem Jahr an die Weingüter:

Roth (Wiesenbronn) – Kategorie I – Rotweine trocken „Cuvèe rot“

Schmitt’s Kinder (Randersacker) – Kategorie I – Rotweine trocken „Burgunder“

Hermann Dereser (Stammheim) – Kategorie II – Weißweine mit max. 12.5 % Vol. „Silvaner“

Ernst Popp (Iphofen) – Kategorie II – Weißweine mit max. 12.5 % Vol. „Andere Rebsorten“

DIVINO Nordheim Thüngersheim eG (Nordheim) – Kategorie III – Premium Weißweine „Silvaner“

Weingut Störrlein-Krenig (Randersacker) – Kategorie III – Premium Weißweine, Andere „neutrale“ Sorten”

Bürgerspital zum Hl. Geist (Würzburg) – Kategorie III –Premium Weißweine, „Fruchtige Sorten“

Zehnthof – Familie Weickert (Sommerach) – Kategorie III – Premium Weißweine, „Aromasorten“

Uwe Geßner (Garstadt) – Kategorie III – Premium Weißweine, „Cuvée / Holz /Barrique“

und die Winzergemeinschaft Franken eG (Kitzingen) – Kategorie IV – edelsüße Weißweine