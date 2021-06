Betreuer mit Axt bedroht – Psychisch belasteter Jugendlicher vorläufig festgenommen

Das könnte Sie auch interessieren

Messerstich in Bauch – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft In Marktbreit – Landkreis Kitzingen – eskalierte in der Nacht zum …

Messerangriff auf Mitbewohner – Jugendlicher in Untersuchungshaft Am Mittwochabend kam es in einer Jugendwohngruppe in Würzburg zu einer …

Was ist wo erlaubt? – Aktuelle Corona-Regeln in Unterfranken Aktuelle Corona-Regeln der unterfränkischen Landkreise…

Corona-Lockerungen in Bayern – Fast alle Bereiche betroffen In Bayern wird am dem 07.06. umfassend gelockert.…

Sturmböen ziehen durch Franken – Warnung des Wetterdienstes Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Franken…

BUND Naturschutz zählt Eichhörnchen – Erste Bilanz Eichhörnchen Bayern Zählungen BUND Naturschutz…

Nach Brand in Firma – Kriminalpolizei klärt Ursache Kriminalpolizei klärt Brandursache Brand in Firma…