Betreuung und Pflege – Berufe mit Zukunft

In vielen Branchen herrscht Fachkräftemangel. In einem Bereich wird dieses Problem aber immer deutlicher. In der Pflege und Betreuung von kranken, älteren oder pflegebedürftigen Menschen wird mehr den je nach qualifiziertem Personal gesucht. Eine Problematik die durch den demographischen Wandeln zusätzlich verstärkt wird. Aus diesem Grund will die Agentur für Arbeit Schweinfurt über genau diese Berufe aufklären, Vorurteile abschaffen und Perspektiven aufzeigen.