Bewaffneter Raubüberfall in Lohr – Täter auf der Flucht

In Lohr am Main kam es gegen 12 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der Oberen Brückenstraße 3. Der Täter war wohl mit einer Pistole bewaffnet und ist Richtung Main geflohen. Der Verdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

schwarze, kurze Arbeits-Hose

weinrotes oder oranges T-Shirt

braune Lederschuhe

ca. 30 Jahre alt

Sonnenbrille

Skituch vor dem Gesicht

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können. Seien Sie vorsichtig. Der Verdächtige könnte bewaffnet sein.