Brand auf Naturheilinsel – Kripo geht von Brandstiftung aus

Nachdem in der Nacht zum Samstag mehrere Gartenhäuser auf der Naturheilinsel in Flammen aufgegangen waren, dauern die Ermittlungen nach wie vor an. Die Kriminalpolizei Würzburg geht inzwischen von Brandstiftung aus und hofft nun auch auf Hinweise von Personen, die eventuell etwas Verdächtiges beobachtet haben:

-Wer hat am späten Freitagabend auf der Naturheilinsel, insbesondere im Bereich der sogenannten „Damenhalle“ und des „Ulmenweges“, verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

-Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Brandfalles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.