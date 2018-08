Fahrzeughalle in Flammen

Am späten Mittwochabend brach in einer Fahrzeughalle im Kleinlangheimer Ortsteil Haidt (Lkr. Kitzingen) ein Feuer aus. In der Folge rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an, um die Flammen zu bekämpfen. Trotz beherztem Eingreifen konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass fünf in der Halle gelagerte Lastwagen komplett ausbrannten. Bei den Löscharbeiten zogen sich zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu, diese mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Brandursache ist bisher noch unklar.