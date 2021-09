Brand in Uniklinik Würzburg – keine Verletzten

Das könnte Sie auch interessieren

Gartenhaus in Brand – Straßensperre in der Nürnberger Straße Gartenhaus in Brand – Straßensperre Nürnberger Straße…

Vollbrand in Wohnung in Reichenberg – Zwei Personen verletzt Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Reichenberg…

Dachstuhlbrand in Winterhausen – Photovoltaik-Anlage erschwert Löscharbeiten Photovoltaik-Anlage erschwert Löscharbeiten…

Brand in Ochsenfurt – Eine Person vermisst Einfamilienhaus in Ochsenfurt abgebrannt…

Küchenbrand in Röttingen – 74-Jährige leicht verletzt Am späten Mittwochabend kam es in einem Wohnhaus in Röttingen zu einem …

Feuer in Würzburg – Täter gesteht zweifache Brandstiftung In der Nacht auf Samstag wurde in einem Gebäude in Würzburg, welches derzeit …

Nach Brand in Mehrfamilienhaus – Spiritus wohl Ursache des Feuers Brand in Reichenberg - Spiritus wohl als Ursache…