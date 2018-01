Brand in Zeil – Hausnotruf und Rauchmelder retten Leben

Glück im Unglück hatte am Freitagabend eine 86-jährige Frau in Zeil am Main im Landkreis Haßberge. Als in ihrer Kellerwohnung ein Feuer ausbrach, konnte sich die Dame nicht mehr alleine in Sicherheit bringen. Glücklicherweise hatte sich die Rentnerin an den Hausnotruf der Malteser anbinden und Rauchmelder installiert lassen. Diese beiden Systeme wurden für die Seniorin wohl zum Lebensretter.