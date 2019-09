Brose hat als Premium-Sponsor bei s.Oliver Würzburg verlängert

Bereits seit acht Jahren ist der Automobilzulieferer Brose Premium-Sponsor der Basketballer von s.Oliver Würzburg. Nun hat das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Coburg sein Engagement um ein weiteres Jahr verlängert.

„Wir unterstützen den hochklassigen Basketball in Würzburg nun schon seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2011. Das unterstreicht für mich die langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Club. In der vergangenen Saison hat mich begeistert, dass das Team mit seiner Leistung und seiner Spielfreude auch auf internationaler Ebene Zeichen gesetzt hat und trotzdem für die Förderung und Integration von lokalen Talenten steht“, erklärt Bernd Kaufer, Geschäftsführer des Brose Standortes Würzburg. „Ich freue mich, dass wir in der kommenden Saison weiterhin die Begeisterung für den Spitzensport in Würzburg fördern und sowohl die Jugendarbeit als auch die Profis unterstützen können. Denn mittlerweile ist der Club für unsere Mitarbeiter zu ‚unserem‘ Team geworden“, so Kaufer weiter.