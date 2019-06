Im Deutschen Bundestag ist gerade wenig los. Erst am 26.Juni findet die nächste Sitzung statt. Bevor es in die parlamentarische Sommerpause geht, stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel dann den Fragen der Abgeordneten. Dreimal im Jahr kommt es zu so einer Fragerunde. Das Parlament erfüllt damit eine seiner Kernaufgaben: nämlich die Kontrolle der Regierungsarbeit. Welche Aufgaben der Bundestag noch hat, darüber kann man sich bis zum Samstag in Bad Kissingen informieren.