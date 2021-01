Busfahrer mit Messer angegriffen – 19-Jähriger in Haft

Am Samstagabend hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Würzburg mehrere …

Drogenaufzuchtanlage sichergestellt – Ermittlungen gegen mehrere Personen Am Samstagabend hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Würzburg mehrere …

Am Dienstagabend wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in den Würzburger …

Nach Anruf wegen Ruhestörung – Polizei findet Mann mit schweren Stichverletzungen Am Dienstagabend wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in den Würzburger …