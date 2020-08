Castell’sche Bank bleibt den Würzburger Kickers weiter treu

DIE FÜRSTLICH CASTELL’SCHE BANK UND DER FWK VERLÄNGERN IHRE PARTNERSCHAFT UM ZWEI WEITERE JAHRE

Der FC Würzburger Kickers und der Premium-Sponsor Fürstlich Castell’sche Bank verlängern ihre Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre. „Unsere Partnerschaft mit der Fürstlich Castell´schen Bank war von Beginn an vertrauensvoll und ehrlich. Wir freuen uns, einen solch zuverlässigen Partner für mindestens zwei weitere Jahre an unserer Seite zu haben“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

Klaus Vikuk, Mitglied des Vorstands der Fürstlich Castell’schen Bank, äußert sich zur Fortführung der Partnerschaft mit den Rothosen wie folgt:

Warum ist es Ihnen wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten mit der Vertragsverlängerung ein klares Zeichen zu setzen?

Unserer Heimatregion sind wir schon seit unserer Gründung im Jahr 1774 eng verbunden. Insbesondere in den jetzigen Zeiten ist es wichtig, zu seinen Partnern zu stehen. Wir unterstützen die Kickers seit der „3×3“-Aktion, um Profifußball in unserer Heimat zu ermöglichen. Den Weg in der 2. Bundesliga wollen wir nachhaltig unterstützen und verlängern unsere Zusammenarbeit daher gerne um weitere zwei Jahre.

Was zeichnet für Sie die Partnerschaft mit unseren Kickers aus?

Die bisherige Zusammenarbeit ist geprägt von Verlässlichkeit und gegenseitiger Wertschätzung.

Wie gehen Sie als Unternehmen mit der Corona-Krise um?

Wir haben sehr schnell unsere Prozesse überprüft und angepasst, um die Kundenbedürfnisse weiterhin erfüllen zu können. Im Vordergrund stand und steht für uns dabei immer die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter. Den Schwerpunkt der persönlichen Beratung in der Vermögensanlage haben wir im Lockdown über telefonische und digitale Beratung sichergestellt. Aktuell ist auch die persönliche Beratung wieder möglich. Unternehmen unterstützen wir mit einer umfassenden Beratung bei den staatlich aufgelegten Hilfsprogrammen. Unsere Berater/-innen stehen ihren Kunden jederzeit für alle Fragen zur Verfügung.

Über die Fürstlich Castell’sche Bank

Die Fürstlich Castell’sche Bank ist seit 1774 Ihr verlässlicher Partner. Getreu dem Motto „Uns geht es gut, wenn es unseren Kunden gut geht“ steht sie Ihnen in Finanzfragen zur Seite. Da sie ihren Erfolg in gesundem, nachhaltigem Wachstum misst, bietet sie Ihnen die persönliche, kontinuierliche Beratung, die Sie von einem Privatbankhaus erwarten dürfen.

Bild von links: Klaus Vikuk, (Mitglied des Vorstandes der Fürstlich Castell’schen Bank), Daniel Sauer (FWK-Vorstandsvorsitzender), Otto Fürst zu Castell-Castell (Eigentümer Fürstlich Castell’sche Bank), Tillman Baer (FWK-Sponsoring).