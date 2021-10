Center Nicolas Carvacho fällt mit Knieverletzung aus

NICO CARVACHO FÄLLT MIT KNIEVERLETZUNG AUS

Im Pokalspiel gegen den SYNTAINICS MBC musste er das Spielfeld im vierten Viertel verlassen, jetzt haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet: Center Nicolas Carvacho hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fällt längere Zeit aus. Wie schwer die Verletzung ist, wird erst nach weiteren Untersuchungen durch das Ärzte-Team in einigen Wochen feststehen.

Der Verlust des chilenischen Nationalspielers ist für Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg umso bitterer, weil er mit zwei überzeugenden Leistungen in die Saison gestartet ist: 15 Punkte und 6,5 Rebounds im Schnitt legte Nico Carvacho in rund 17 Minuten durchschnittlicher Spielzeit in seinen ersten beiden Pflichtspielen für s.Oliver Würzburg auf und verwandelte dabei 14 seiner 16 Wurfversuche (87,5 Prozent).