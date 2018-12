Charity-Grillen mit s.Oliver Würzburg auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt

Am Tag nach dem Spiel gegen Jena, das von s.Oliver Active präsentiert wird, findet eine weitere Charity-Aktion statt: Am Montag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr stehen die Spieler von s.Oliver Würzburg in der Eichhornstraße bei „Hahn‘s Herzle“ auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt am Grill und verkaufen wie schon in den vergangenen Jahren leckere Speisen und Getränke für einen guten Zweck – der Gesamterlös geht zu gleichen Teilen an die s.Oliver Würzburg Akademie und an Baskets-Partner „Röstfreunde“ aus Randersacker, der damit seine Kaffeebauern in Honduras unterstützen wird.