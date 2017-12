Christbaumverkauf im Tierheim Würzburg

Weihnachten ist das Fest der Liebe und die Zeit des Teilens. Wer unseren Vierbeinern in Würzburg etwas Gutes tun möchte, der sollte am Samstag, den 9. Dezember im Tierheim am Elferweg vorbeischauen. Denn da findet zum 28. Mal ein Christbaumverkauf mit Weihnachtstombola statt. Die Tannen sind frischgeschlagen stammen aus dem Spessart und bei der Tombola ist jedes Los ein Gewinn. Vorbeischauen lohnt sich also. Und zwar gleich doppelt: denn der Erlös kommt den Tierheimbewohnern zu Gute.