Co-Trainer Tim Stegmann verlässt Würzburger Kickers

In der 3. Liga spielen die Würzburger Kickers 0:0 beim 1. FC Kaiserslautern. …

Würzburger Kickers holen einen Punkt in Kaiserslautern In der 3. Liga spielen die Würzburger Kickers 0:0 beim 1. FC Kaiserslautern. …

Würzburger Kickers holen einen Punkt in Kaiserslautern In der 3. Liga spielen die Würzburger Kickers 0:0 beim 1. FC Kaiserslautern. …

Würzburger Kickers treten beim FC Kaiserslautern an Ende September bezwangen die Würzburger Kickers den SV Meppen 2:1 – standen …

Würzburger Kickers treten beim FC Kaiserslautern an Ende September bezwangen die Würzburger Kickers den SV Meppen 2:1 – standen …

Kickers absolvieren Wintertrainingslager in San Pedro del Pinatar Von Dienstag, 8. Januar, bis Dienstag, 15. Januar, werden die Würzburger …

Kickers absolvieren Wintertrainingslager in San Pedro del Pinatar Von Dienstag, 8. Januar, bis Dienstag, 15. Januar, werden die Würzburger …

In der 3. Liga gewinnen die Würzburger Kickers gegen Jena mit 5:2. Trotz eines …

Würzburger Kickers mit Befreiungsschlag gegen Jena In der 3. Liga gewinnen die Würzburger Kickers gegen Jena mit 5:2. Trotz eines …

Würzburger Kickers mit Befreiungsschlag gegen Jena In der 3. Liga gewinnen die Würzburger Kickers gegen Jena mit 5:2. Trotz eines …