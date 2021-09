Corona-Ausbruch in Asylunterkunft

Wie das Landratsamt mitteilte, kam es in den letzten Tagen in einer Asyl-Unterkunft in Aub zu einem Corona-Ausbruch mit zahlreichen Infizierten. Insgesamt 18 Personen sollen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein. Die gesamte Einrichtung stehe nun unter Quarantäne – ausgenommen seien nur Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind.