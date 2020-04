Corona Krise – Stadtmarathon Würzburg unterstützt den Katastrophenschutz

Eigentlich scheint beim iWelt Marathon immer die Sonne. Für den außergewöhnlichen Fall, dass dies nicht zutrifft, gibt es jedes Jahr von unserem Titelsponsor iWelt viele tausend Regenponchos. Dass diese Ponchos an so einem sonnigen Apriltag wie heute benötigt werden, hätte sich Günter Herrmann vom Stadtmarathon Würzburg e.V. niemals vorgestellt. Die Corona-Krise ändert fast alles in unserem Leben.

Da unser Gesundheitssystem nicht so gut wie erwartet funktioniert, müssen wir alle zusammen helfen. Herr Strunk von Schweinfurter Katastrophenschutz freute sich bei der Übergabe von etwa 500 iWelt Regenponchos über diese Unterstützung. Verwendet werden diese Schutzmäntel für unser Pflegepersonal in Altenheimen und Krankenhäusern.

#coronalaufwuerzburg #coronalauf #iweltmarathon #wuerzburg #marathon