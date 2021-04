Corona-Party in Sailauf – 28 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

Am vergangenen Wochenende wurde bei der Polizei eine größere Feier in Sailauf, Landkreis Aschaffenburg, angezeigt. Mehrere Streifenbesatzungen rückten gegen 21 Uhr 30 an und fanden in einem Keller 28 Personen vor. Bei dem illegalen Treffen handelte es sich um eine Geburtstagsfeier. Gegen alle Beteiligten wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz. Laut Bußgeldkatalog werden jeweils mindestens 250 Euro berechnet.