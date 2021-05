Corona Testbus – Standorte in Schweinfurt

Zwei neue Stadtorte für Schnelltestbus in Schweinfurt

Der Testbus wird kommende Woche das erste Mal in der Innenstadt am Georg-Wichtermann-Halle (Postplatz) Halt machen, sowie an der Turngemeinde auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber vom Lidl.

Zudem sind die Testergebnisse von “Schnelltest Schweinfurt” mit der Corona-Warn-App verknüpfbar. Dies vereinfacht für alle die Kontrolle der Tests beim Shoppen, Essen gehen oder Event besuchen. Einfach bei der Registrierung direkt mit der App verknüpfen und das Ergebnis wird automatisch in der App gespeichert.

Für kommende Woche sieht das Routing wie folgt aus:

Höchner Markt Parkplatz (Bergl – EDEKA)

Oskar-von-Miller-Straße 6, 97424 Schweinfurt

Di, 25.05.2021 – Uhrzeit: 09:00 – 13:00

Mi, 26.05.2021 – Uhrzeit: 16:00 – 19:00

Fr, 28.05.2021 – Uhrzeit: 9:00 – 12:00

Sa, 29.05.2021 – Uhrzeit: 9:00 – 13:00

Niederwerrn

Wittelsbacher Str. 1, 97464 Niederwerrn

Mo, 24.05.2021 – Uhrzeit: 8:00 – 12:00

Do, 27.05.2021 – Uhrzeit: 16:00 – 20:00

Fr, 28.05.2021 – Uhrzeit: 16:00 – 20:00

Marktkauf im Hafen

Carl-Benz-Straße 7, 97424 Schweinfurt

Di, 25.05.2021 – Uhrzeit: 15:00 – 19:00

Mi, 26.05.2021 – Uhrzeit: 8:00 – 11:00

Do, 27.05.2021 – Uhrzeit: 13:00 – 15:00

TG Parkplatz (gegenüber vom Lidl)

An der Turngemeinde, 97422 Schweinfurt

Mo, 24.05.2021 – Uhrzeit: 17:00 – 19:00

Mi, 26.05.2021 – Uhrzeit: 12:00 – 14:30

Georg-Wichtermann-Platz (Postplatz)

direkt in der Innenstadt, 97421 Schweinfurt

Do, 27.05.2021 – Uhrzeit: 9:00 – 12:00

Einen Termin kann man sich bereits online buchen unter www.schnelltest-schweinfurt.de. Man kann aber auch spontan vor Ort vorbeikommen.

Weiterhin gibt es die Möglichkeiten auch in den stationären Testzentren sich kostenfrei testen zu lassen. Diese findet man in Bergrheinfeld, Waigolshausen & Donnersdorf. Alle Infos auf www.schnelltest-schweinfurt.de. Darüber hinaus gibt es noch weitere Test-Anbieter welche Sie über die Webpage des Landratsamts Schweinfurts finden.