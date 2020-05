Crowdfunding-Aktion der Rimparer Wölfe packt die 30.000 Euro-Marke

AUF DER ZIELGERADEN WURDE DIE GESETZTE MARKE ERREICHT

Schon jetzt dürfen die Wölfe mit großer Dankbarkeit verkünden, dass die heute Nacht ablaufende Crowdfunding-Aktion „#Wölferetter“ ein voller Erfolg ist und das Ziel von 30.000 Euro inzwischen übertroffen wurde.

„Es ist ein unfassbar schönes Zeichen der Solidarität, was unsere Fans und Unterstützer da die vergangenen Wochen an Hilfe angeboten und geleistet haben“, äußert sich Geschäftsstellenleiter Christian Graber gerührt von der Anteilnahme an dieser Aktion. „Ganz bewusst haben wir uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Dass es letztlich erreicht wurde, fällt fast ein bisschen schwer zu glauben – aber es ist der Beweis für einen unbeschreiblichen Zusammenhalt bei uns im Wolfsrevier.“

Natürlich geht der Dank an die zahlreichen Unterstützer, welche in den letzten fünf Wochen eine richtige Welle auf der Crowdfunding-Plattform ausgelöst haben. Neben den vielen kleinen Beträgen, die eingegangen sind, haben drei Akteure dafür gesorgt, dass die Aktion auch große Sprünge vermelden konnte. Das war einerseits der bereits aktive Wölfe-Partner, die in Rimpar ansässige GRW sowie zwei neue Unterstützer – Matthias Hölzer-Klüpfel sowie die EDV Menz GmbH. Den letzten Sprung über die Ziellinie von gut 2.000 Euro besorgte letztlich heute Vormittag ein anonymer Spender. „Die großen Fische, gepaart mit den unzähligen kleinen Gesten haben zu diesem Erfolg geführt – jeder Beitrag hat gezählt“, sagt Graber dazu: „Ich will mich aber auch für die Unterstützung aus den eigenen Reihen bedanken, wie bei Trainer Ceven Klatt oder stellvertretend für die Mannschaft Kapitän Patrick Schmidt, die beim Konzept mitgewirkt haben sowie Lukas Schmitt und Malte Renninger, welche in dieser schweren Zeit ohne Rücksicht auf Feiertage oder Wochenenden die ganze Aktion mit betreut haben – es war tatsächlich mit viel Aufwand und Pflege verbunden“, lässt Graber einblicken.