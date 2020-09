Daniel Hägele als Spielführer bei den Würzburger Kickers zurückgetreten

Daniel Hägele hat unter der Woche sein Kapitänsamt zur Verfügung gestellt und ist ab sofort – wie schon in der Aufstiegssaison – wieder Vize-Kapitän! Als neuer Spielführer wird Arne Feick den FC Würzburger Kickers schon beim Spiel in Düsseldorf auf den Rasen führen!

„Daniel Hägele ist am Sonntag nach dem Aue-Spiel zu mir gekommen und war mit seiner eigenen Leistungen in den vergangenen Wochen nicht zufrieden. Er war der Meinung, dass er dem Team mehr geben kann, wenn er die Binde abgibt. Für ihn steht das große Ganze im Vordergrund. Ich ziehe vor ihm den Hut, weil für ihn immer die Mannschaft an erster Stelle steht“, betont FWK-Cheftrainer Michael Schiele: „Es steht außer Frage, dass Daniel als Vize-Kapitän ein genauso elementarer Bestandteil des Teams bleibt und dieses Amt – wie schon in der vergangenen Saison – mit großer Leidenschaft ausüben wird. Mit Arne haben wir nun einen neuen Spielführer, der die 2. Bundesliga in- und auswendig kennt und gegen Düsseldorf bereits sein 250. Zweitliga-Spiel bestreitet.“