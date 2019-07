Würzburg/Innenstadt. Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Mittwochnachmittag zwei Tatverdächtige in der Semmelstraße festnehmen. Die Männer hatten umfangreiches Diebesgut bei sich, unter anderem einen frisch geklauten Laptop im Wert von 1000 Euro und zahlreiche gestohlene Kleidungstücke. Die Festgenommenen sitzen seit Donnerstagmittag in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten, die Ermittlungen laufen.