Das Christkind kommt nach Sommerhausen

In Sommerhausen steht am kommenden Wochenende der Abschluss der diesjährigen Weihnachtsmarktsaison bevor. Am Sonntag ist der letzten Tag, an dem man den beliebten Weihnachtsmarkt in der Region besuchen kann. Daher haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lasse. Extra für die Kinder kommt am Sonntag um 18 Uhr das Christkind. Das legt sich im Mönchshof bei gutem Wetter zur Ruhe, bei schlechtem in der St. Bartholomäus-Kirche – aber die Kinder können es dann wieder wachküssen und streicheln. Denn schließlich wollen sie von ihm Geschenke haben. Kleiner Tipp: Das Christkind hat für die Kids auch wirklich was dabei. Vorbeischauen könnte sich für die Kleinen also lohnen.