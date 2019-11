Das Würzburger NBBL-Team muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten

WARTEN AUF DEN ERSTEN SIEG





„Das war definitiv unsere beste Halbzeit und unter dem Strich auch unser bestes Spiel bisher. Deswegen ist es schade, dass wir uns wieder nicht belohnen konnten“, sagte Kufuor: „Crailsheim hat in der zweiten Hälfe die Intensität hochgeschraubt. Wir konnten in den ersten fünf Angriffen den Ball nicht bewegen und haben ihnen leichte Körbe gegeben. Dadurch hat sich das Momentum gedreht.“

Zufrieden ist der NBBL-Coach bei Halbzeit der Hauptrunde Süd-Ost vor allem damit, „dass wir uns von Woche zu Woche weiter verbessern. Allerdings sollten wir das jetzt irgendwann endlich auch in Siege ummünzen“. In den verbleibenden fünf Spielen der Hauptrunde können er und sein Team noch dreimal in der heimischen Deutschhaus-Halle antreten, zum ersten Mal an diesem Sonntag um 12 Uhr gegen das Team Urspring.

Gegen die Mannschaft der renommierten Urspringschule wollen sich die Akademiker deutlich besser verkaufen als im Hinspiel, als sie im ersten und im dritten Viertel im Angriff nicht viel Zählbares zustande brachten. Mit Ausnahme des ersten Spieltags waren vor allem die zehn Minuten nach der Pause immer eine schwierige Phase für die Akademiker: Im Schnitt ging das dritte Viertel in den letzten vier Spielen mit 12,5 Punkten Differenz verloren.

Die weiteren Heimspiele der NBBL-Hauptrunde finden am 1. Dezember um 15:00 Uhr (Crailsheim) und am 2. Februar 2020 (TS Jahn München) statt. Danach geht es dann in der Abstiegsrunde Süd in sechs weiteren Spielen um den Klassenerhalt.

HAKRO MERLINS CRAILSHEIM – SOW AKADEMIE 85:72 (18:26, 16:14, 26:12, 25:20)

Für Würzburg spielten:

Adrian Worthy 28 Punkte/3 Dreier (6 Rebounds/4 Steals), Obed Francisco 16/3 (7 Rebounds/3 Steals), Lukas Roth 12/3, Luca Basic 5/1, Elijah Ndi 3/1, Nico Orfanidis 3, Finn Ludwig 3, Yannick Mergler 2 (7 Rebounds/3 Assists).