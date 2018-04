Decathlon bietet kostenloses Lauftraining zum Residenzlauf an

Noch knapp drei Wochen bis zum 30. Residenzlauf in Würzburg. Am Sonntag den 29.04.2018 findet für alle Freunde des Laufsports wieder der alljährliche Würzburger Residenzlauf statt, bei dem der französische Sportartikelhersteller DECATHLON schon seit Jahren als Sponsor mitwirkt. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem besonderen Gesichtspunkt, das es sich um die Jubiläumsauflage des traditionsreichen Laufs handelt. Dementsprechend soll das diesjährige Event mit allen Beteiligten gebührend gefeiert werden. Viele begeisterte Sportler können auch dieses Jahr entweder selbst an den Läufen teilnehmen oder als Zuschauer ihren Spaß bei Unterfrankens größter Breitensportveranstaltung haben. Für die teilnehmenden Läufer ist es dabei egal ob sie erst Einsteiger oder schon geübte Läufer sind, den es gibt verschiedene Läufe, bei denen für jeden ganz unabhängig von Altersklasse und Leistungslevel sicherlich der richtige dabei ist. Gerade für Einsteiger bietet der Sportartikelhersteller DECATHLON die optimalen Schuhe an, wie zum Beispiel den Kalenji Run Cushion, welchen man relativ preiswert in jeder Filiale erwerben kann. Das Event ist nicht nur an den Breitensport ausgerichtet, denn auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Spitzenathleten der nationalen und internationalen Elite erwartet, welche vor allem am Lauf der Asse sowie der internationalen Handbike-Trophy teilnehmen werden.

Die DECATHLON Filiale in Würzburg bietet kostenloses Lauftraining an

Auch die DECATHLON Filiale in Würzburg bietet seit Kurzem einen Lauftreff für Kunden und Mitarbeiter an für alle Freunde des Laufsports. Dabei geben Mitarbeiter, welche selbst Experten im Laufsport sind gerne ihre Tipps weiter damit neue Kompetenzen und Skills erlernt werden können. Das Training eignet sich perfekt um das eigene Leistungsniveau und insbesondere die Ausdauer zu steigern. Was man dafür mitbringen muss sind lediglich eigene Laufschuhe und ganz viel Motivation. Treffpunkt des Lauftreffs ist jeden Mittwoch um 18 Uhr vor der DECATHLON Filiale in der Robert-Bunsen-Straße 4. Für alle regelmäßigen Teilnehmer gibt es eine Stempelkarte, bei der man nach 8 Teilnahmen, eine kleine Überraschung aus der Running Abteilung bekommt.