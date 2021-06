Delta-Variante – Erster Fall im Landkreis Rhön-Grabfeld

Am 23. Juni wurde zum ersten Mal eine Corona Infektion mit der hochansteckenden Delta-Variante im Landkreis Rhön-Grabfeld nachgewiesen. Zur Verhinderung eines großen Ausbruchsgeschehens wurden umgehend notwendige Maßnahmen ergriffen – darunter auch die Schließung der Kindertagesstätte „Kinderland Bad Königshofen“. In der Gemeinschaftsunterkunft Bad Königshofen wird noch am Mittwoch eine Reihentestung durchgeführt.