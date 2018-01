Der Schnee ist zurück – Wintersport in der Rhön

Am bayerischen Berggipfel ist in den letzten Tagen der Winter zurückgekehrt. Die Lifte am an der Wasserkuppe sowie am Arnsberg und Simmelsberg sind geöffnet. Der Skilift am Kreuzberg ist dagegen noch geschlossen. Bleibt es bei den eisigen Aussichten, werden die Chancen für eine Pistenabfahrt in nächsten Tage noch besser.