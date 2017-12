Der Schweinfurter Weihnachtsmarkt – Die Stadt zieht Bilanz

Es duftet nach gebratenen Mandeln, Lichter glänzen an Buden und Hauswänden und der Glühwein schmeckt bei kühlen Temperaturen. Auf dem Schweinfurter Marktplatz herrscht seit Ende November viel Betrieb. Viele Menschen konnten sich in der Adventszeit in gemütlicher Atmosphäre dort treffen. Nun kurz vor Ende der Weihnachtsmarkt-Saison zieht die Stadt Bilanz.